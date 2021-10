A hírhedt szektavezér, Charles Manson hamvait is felhasználta közös tetkójukhoz az a páros, akik mostantól bőrükön hordják Amerika egyik legelvetemültebb bűnözőjének arcképét.

Patrick Boos a TMZ-nek mesélt arról, hogy felesége, Deanne akart lenni az első nő, akinek tetoválásához Manson hamvait is használják, de a férj nem szerette volna, ha kedvese egyedül csinálja végig, így ő is csatlakozott hozzá. Ryan Almighty, aki felvarrta a párra Manson arcképét, elárulta, hogy a hamvakat vörös tintával keverték össze, illetve a fekete kontúrvonalakhoz is felhasználta a művelet során.

Az egyik leghátborzongatóbb az egészben az az, ahogy a tetoválóművész beszerezte a tintához kevert maradványokat.

Mint mondta, olyan emberektől kapta, akik Manson temetésén begyűjtötték a szétszórt hamvakat, amiket egyébként már egyszer felhasznált Boos "Helter Skelter" feliratú tetoválásához is.

Aki nem tudná, Manson imádta a Beatlest, azonban a Helter Skelter számukat meglehetősen bizarr módon értelmezte.

A szektavezér, aki maga is érdeklődött a zene iránt, úgy gondolta, hogy a Beatles ebben a dalban egyfajta faji háborút vetít előre, ahol a feketék elnyomják, és felülkerekednek a fehéreken a jövőben.

A spéci tinta egyébként minden volt, csak olcsó nem, ugyanis 1600 dollárba (nagyjából 500 ezer forint) került a párnak a két portré.