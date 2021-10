Az X-Faktor mentora a körömfestés után ismét felkavarta az állóvizet az interneten, miután megmutatta, hogy egy arany-swarovski fogdíszt csináltatott magának.

Fotó:Instagram/ByeAlex

A kép persze megosztotta követőit, sokaknak bejött az extrém újítás, míg másoknak már kevésbé nyerte el a tetszését, ami Alexet mondjuk pont nem zavarja.

"Jó dolgodba már nem tudod mit csinálsz" - írta valaki a kép alá, de volt olyan is, aki megjegyezte, hogy hiába kedveli az énekest, a stílusa az egyre rosszabb lesz.

Nemrég ByeAlex aztán ismét megvillantotta új fogsorát, amihez a következő sorokat fűzte:

"igen. mindig lesznek emberek, akik meg fogják mondani, hogy kellene kinézned, viselkedned, és gondolkodnod. mindig. meg fogják mondani szerintük mihez kellene tartanod magadat, mihez kellene igazodnod; és attól lennének jobban ha te is a mások által előre kitaposott normák alapján élnél. engem egész életemben próbáltak megállítani. basztattak a stílusom, külsőm, zeném, magatartásom miatt… mondd, hol lennék én most, ha úgy cselekszem, ahogy nekik tetszik? sehol. na de hol vannak ők most? sehol. byealex meg itt van. láv jú bébik, ne legyetek szürkék… soha ne!"

A kép alá persze záporozni kezdtek ismét a kommentek:

byalex itt van byalex az ász te vagy a példaképem ha lány lennék akk hujjujjujj

— írta egy lelkes rajongó, akivel többen egyet is értettek, de ezúttal sem maradtak el a kritikusok

"Nem kell szürkének lenni, de bohóc se...nem külsővel kell szint változtatni ahhoz hogy érdekesebb legyél, mert attól hogy kívül színes vagy belül lehetsz szürke" - vetette oda egy másik követő.

"Imádom a zened a munkásságod de rendes undorító vagy ezzel a grillzel" - érkezett egy hasonlóan kritizáló megszólalás.