Titokzatos, sárgás-fehéres tárgy hullott alá az égből még 2020 márciusában Mexikó felett, amit két pilóta is látott, azonban az objektum nem mutatta meg magát a radaron.

A felvétel egy Boeing767-es pilótafülkéjében készült, amit a NARCAP is górcső alá vett, akik hasonló UFO észleléseket vizsgálnak ki.

A felvételen hallani, ahogy az egyik pilóta azt mondja:

Az ott egy UFO tesó. Végre elmondhatom magamról, hogy láttam egyet! Mennyire király.

A pilóták elmondása alapján, a titokzatos objektum egy ponton megállt, majd lebegett az égen.

A szakértői vélemény néhány hónappal az eset után látott napvilágot, amiben a pilótákat nem nevezik meg, de a NARCAP hozzáteszi, hogy megbízható, tapasztalt emberekről van szó, akik képesek megkülönböztetni egy normális repülőgépet egy ismeretlen objektumtól.

A dokumentumban olvasható, hogy az USA határánál, a rejtélyes repülőtárgy sárgáról rózsaszínre váltott, majd sebesen maga mögött hagyta a pilótákat, akik a Tennesseebe tartó út során nem tapasztaltak egyéb anomáliát.

A szakértői vélemény végül azzal zár, hogy az elmúlt 90 év során számtalan hasonló esetet regisztráltak, azonban manapság óriási jelentőséggel bír, hogy felvétel is készül néhány esetben, ahogyan most is. Azt érdemes megjegyezni, hogy a szakvéleményben megemlítik, hogy a látottak akár a Vénusz fényessége miatt kialakult légköri jelenség is lehet, de a pilóták pontos leírása azt sugallja, valóban a csillagok közül érkeztek látogatóba hozzánk.

