Éveken át „kísértette” egy angliai kisvárosban az embereket egy hátborzongató dalocska, amiről sokan úgy hitték, hogy egy gyermek szelleme énekel éjszakánként.

2017 szeptemberében kezdődött minden, amikor Ipswich lakói éjszakánként arra riadtak fel, hogy az utcáról egy gyermek éneke szűrődik be, ami önmagában is elég lenne ahhoz, hogy sokan azonnal elköltözzenek még az országból is – írja a Mirror.

A „kísértetjárás” egész évben tartott, az újságok is beszámoltak róla, de senki sem tudta, hogy honnan, kitől vagy éppenséggel mitől származhat a baljós ének, amely leginkább a Rémálom az Elm utcában mondókájához hasonlítható, amit a gyerekek énekeltek, mielőtt Freddy Krueger megjelent volna, hogy megkínozza a tiniket.

Itt a dal egyébként:

„Éjjelente felébresztett, hátborzongató volt” – mondta az egyik lakos az újságnak, aki elárulta, hogy a dal teljesen random csendült fel odakint, ám volt, hogy csak egyszer, máskor órákon át lehetett hallani.

Olyan volt, mintha egy kicsi gyermek énekelte volna.

A városvezetés egy idő után lépéseket tett az ügyben, miután annyi panasz érkezett a szellemjárás miatt. Kiküldtek egy csapatot, amely sikeresen lenyomozta a hang forrását.

Mint kiderült, szó sincs szellemről, bármennyire hihetetlen, de a hangot egy mozgásérzékelős riasztó adta ki, amit pókok kapcsoltak be. A hatóságok végül sikeresen lekapcsolták a Farthing roadnál található riasztót, ezzel pedig megoldódott az évek óta tartó szellemjárás rejtélye is a városban.