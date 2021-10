Sokan tartanak bizonyos számoktól, amelyeknek természetfeletti erőt tulajdonítanak. A Mirror cikke alapján, most összeszedtük a világ legbaljósabb számait, illetve, hogy miért félnek ezektől az emberek.

4

Kínában szerencsétlen számnak számít a négyes, aminek kiejtése nagyon hasonlít a haláléhoz. Emiatt számtalan épületben nem található 4. emelet, de vannak olyanok is, akik nem hajlandóak olyan házba költözni, ami a negyedik az utcában.

A cégek sem szívesen használják, a Fuji például teljesen kihagyta a 4-es szériát a kameráiknál, helyette háromról rögtön az ötre ugrottak.

13

Senkinek sem kell bemutatni a 13-as számot, amit sokan a Bibliához kapcsolnak, ugyanis Júdás volt a 13. vendég, aki helyet foglalt Az utolsó vacsorán.

A norvég mitológiában, az "istenek vacsoráját" például Loki, a csínytevés istene tette tönkre, aki a 13. vendégként sötétségbe taszította a világot. Az emberek szerint az igazi katasztrófa, ha a 13-as szám mellé társítjuk a pénteki napot. Létezik az úgynevezett triszkaidekafóbia is, ami konkrétan a 13-as számtól való félelmet jelenti.

Rengeteg olyan hotel van, ahol nem található meg a 13. emelet, de sokan repülőre sem szállnak ilyenkor.

8

Indiában a 8-as valódi feketebáránynak számít, ami sokak szerint a Szaturnusz három csillagához köthető. A hiedelem úgy tartja, hogy ez a szám valódi balszerencsehozó, ugyanis számtalan katasztrófa történt olyan napokon, aminek köze van a 8-ashoz.

Ezt az elméletet erősíti a kasmíri földrengés (2005. október 8.), a mumbai árvíz (2005. július 26.) és az indiai-óceáni cunami (2004. december 26.)

9

Japánban a kilences számtól tartanak az emberek, hasonló okokból, mint Kínában a négyestől.

A szám kiejtése ijesztően hasonlít a kínzás, szenvedés szavakra japánul, pont ezért igyekeznek teljesen máshogy mondani.

17

Az olaszoknál a 17-es azt jelenti, mint másoknál a 13-as szám. Ennek oka, hogy római számokkal nézve a XVII-ből kiolvasható a VIXI, ami lefordítva azt jelenti latinul, hogy "az életem véget ér". Az olaszok messze elkerülik ezt a számot, akadnak olyanok, akik még a boltjaikat is bezárják ilyenkor.

39

Afganisztánban az emberek hiszik, hogy a harminckilences szám lefordítva "morda-gow", vagyis halott tehenet jelent, amit a szerencsétlenséghez kötnek, így amennyire lehet, igyekeznek elkerülni.

536

Talán meglepő, de a történelem során nem a 2020-as év volt a legrosszabb, ami az emberiséggel történhetett. Valójában az 536-os esztendőnek tulajdonítják ezt, legalábbis egy középkori tudós szerint. Ebben az évben számtalan szerencsétlenség érte az embereket.

Extrém természeti csapások, éhezés és egy titokzatos ködről is vannak feljegyzések, ami Európát, a Közel-Keletet és Ázsiát is 18 hónapra sötétségbe taszította. Abban az évben nyáron is havazott Kínában, az emberek éheztek, a termés nem maradt meg.

666

A fenevad száma, amitől mindenki tart. Vagyis nem mindenki, de a legtöbben úgy tartják, hogy a Bibliában János apostol ezzel a számmal utal az Antikrisztusra. Akár csak a 13-as esetében, akadnak olyanok, akik az úgynevezett hexakosioihexekontahexafóbiában szenvednek, azaz félnek a 666-os számtól.