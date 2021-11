Nem hétköznapi, az biztos.

Kanye West, akinek a hivatalos neve egyébként most már Ye, október utolsó napján visszahozta a Sunday Service névre keresztelt előadássorozatát, éppen időben Halloween előtt. A rendhagyó istentiszteleten ráadásul Justin Bieber és az elmúlt hónapokban több szexuális zaklatási váddal is szembenéző Marilyn Manson is ott volt.

A tíz amerikai dollárért, azaz körülbelül háromezer forintért megtekinthető élő adásban több dal is elhangzott Ye legújabb, Donda című albumáról. Felcsendült többek között a "No Child Left Behind", a "Hurricane", a "Moon" és a "Come to Life" is. Manson egyébként idén már másodszor lépett fel élőben Ye-vel a chicagói Donda-koncert után.

Az istentiszteleten ott volt még egy gyermekkórus, akik a "Jesus Lord" előadásához asszisztáltak, valamint Roddy Ricch aki a "Pure Souls" című nótát adta elő, a délután fénypontja azonban egyértelműen az volt, amikor Justin Bieber beszédet mondott Mansonnal és Ye-vel az oldalán.