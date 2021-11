Az Index már júniusban megírta, hogy a Stranger Things 17 éves színésznője valószínűleg összejött Bon Jovi fiával.

Fotó: Rachel Murray / Getty Images Hungary

Akkor a Page Six közölt róluk leleplező képeket, de ők sokáig csak legjobb barátokként hivatkoztak egymásra. Kapcsolatukról Jake Bongiovi azóta is rendszeresen posztol Instagram-oldalára, tegnap pedig végre Millie is megerősítette, hogy hónapok óta együtt vannak.

A fiatal lány egyébként nem mindig választott körültekintően párt magának, erről korábban itt írtunk.