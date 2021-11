Ahogy arról az Index is beszámolt, pénteken megszületett a legkisebb Berki, akinek világrajöttét több tízezren követték végig élőben.

Annyian voltak kíváncsiak a baba születésére, hogy a közvetítés még a kórházba érkezés előtt megszakadt, de később megoldódtak a technikai problémák.

Habár az élő szülés körülményei nem teljesen tisztázottak, Berki Mazsi és a kisbaba is jól vannak. Korábban az Index is csak találgatott a gyermek nevét illetően, amire most végre fény derült. Berki Krisztián a ma reggeli Mokkában először tagadta az őt ért vádakat, szerinte csak a szomszédos szobából szűrődött át a fény hozzájuk, majd kislánya nevét is elárulta:

Berki Emma Katerina.

Azt egyelőre nem tudja, mennyit kereshettek az élőzéssel, az Index szerint körülbelül ennyit.