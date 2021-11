Úgy fest, mégis továbblépett.

Ye, azaz születési nevén Kanye West néhány napja azt mondta, hogy még mindig Kim Kardashiannel akar lenni, a Page Six értesülései (és fotói) szerint viszont

jó ideje kavar már egy Vinetria nevű 22 éves modellel.

A pár már első nyilvános megjelenésén is túl van, a Donda Academy debütáló kosármeccsére mentek el együtt legutóbb. A lap szerint Vinetria a rapper soron következő vasárnapi miséjén is ott lesz – amin egyébként november elején Marilyn Manson és Justin Bieber is részt vett a színpadi istentiszteleten .

Kim Kardashian egyébként maga is jóval fiatalabb pár után nézett. Pár hete Pete Davidson humoristával kéz a kézben kapták le hullámvasutazás közben.