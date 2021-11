Nem tett túl jót az egykori szépségkirálynő lelkivilágának az RTL Klub sztárpárokat versenyeztető műsora. Kulcsár Edina erről a Fókusz stábjának beszélt, hozzátéve: segítségre lesz szüksége, hogy a történteket feldolgozza.

Az egykori szépségkirálynő és kedvese, Szabó András egyébként a sztárpár-reality egyik legnagyobb meglepetése, miután a Tibi atyával folytatott pereskedés során kimondta a bíróság, hogy nem számítanak közszereplőnek. A műsor ráadásul úgy tűnik, nem is tett jót Edinának, a szerepléssel felszakadtak a lelki sebei, amin szerinte csak szakember tud segíteni.

Ténylegesen falakat építettem magam köré. Viszont ezek között én nagyon jól éreztem magam, és nem nekik vagy másoknak akartam megfelelni, hanem magamnak, illetve a családomnak.

– kezdte Edina az RTL Klub riportjában, hozzátéve: már kiskorában is tisztában volt vele, mennyire sebezhető, sokszor elő is fordult, hogy osztálytárs, akár más a családi mivoltukból bántotta. Épp ezért el is határozta, hogy nem fogja kimutatni, ha fáj valami, ami ezidáig tökéletesen működött. A műsorban azonban minden összeomlott hirtelen.