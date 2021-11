Rendkívül ritka homárt fogtak ki nemrég Maine államban: annyira különlegesnek számít, hogy a tenger gyümölcseit felszolgáló cég nem is volt hajlandó fazékba rakni.

Fotó: Metro

A Get Maine Lobster nevű étterem is posztolt Facebookon a kékeslila állatról , aminek most új otthont keresnek.

Egyébként a különleges állat „cotton candy lobster” néven ismert, amit magyarul vattacukor homárként lehetne a legpontosabban visszaadni.