Pénteken tartott dedikálást a legnagyobb rajongók számára.

Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt számoltunk be arról, hogy 2021-ben is Kiszel Tünde naptárából tudhatjuk meg, milyen nap is van pontosan, most pedig lássanak csodát, megérkezett a jövő évi, 2022-es példány. A naptárdíva az Instagram-oldalán jelentette be a nagy hírt, és az is kiderült, hogy az aktuális tematika az eltérő történelmi korok voltak.

Nagyon jól sikerült a 2022-es falinaptáram bemutatója! Számtalan kedves Rajongóm eljött a dedikálásra! Kígyózó sorok álltak. A fiatalok nagyon kedvesek és tisztelettudóak voltak! Rengeteg közös fotót készítettünk! Csodálatos, felejthetetlen este volt!

– írta posztjában Kiszel Tünde.