Emlékszik még valaki 2012-re, amikor Mondik Noémi volt a legkirályabb arc a magyar interneten a Paintben megrajzolt hármas metróval, a bomlott elméjű hajléktalan úrral Határ úti lángosos mellett, meg a többivel?

Ha emlékszik, itt lehet nosztalgiázni; ha pedig nem emlékszik, akkor tessék megismerni, miről maradt le! Nyugodtan lehet nézegetni a 2017-es kajás blogot is.

Fotó: Instagram - @conchagzaera Concha García Zaera és a számítógépe

Most, 2021-ben egy 91 éves spanyol nagymama, név szerint Concha García Zaera pályázik a spanyol cool királynői címre azzal, hogy egy ajándékba kapott PC-n Paintben rajzolgat, majd ezeket feltölti az Instagramra. Persze Zaera témaválasztása nagyjából olyan távol van Mondikétól, mint a Határ úti metró Sevillától. A nagymama az unokájától tizenkét éve ajándékba kapott Windows 7-et futtató PC-n képeslapokat megidéző képeket rajzol:

A spanyol asszony akkor kezdett el kikapcsolódásként Paintben rajzolni, amikor férje lebetegedett és otthoni gondozásra szorult, így az asszonynak is sok időt kellett eltöltenie házukban. Zaera azóta több művészeti kurzust is elvégzett, webshopot is indított műveivel díszített cuccoknak, és a 24 szerint őt tartják a spanyol pixel art egyik legismertebb művészének.

Ráadásul még szobrot is állítottak neki!