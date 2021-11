A tulaj szerint minden egyes alkalommal, amikor a férfi betért az étterembe jüanok százaival szegényítette meg.

Kitiltottak egy egyszerűen csak Kang úrként ismert férfit a kínai Changsha városában található Handadi Seafood BBQ Buffetből, mivel a tulaj szerint elképesztő mértékű ételt fogyasztott el, mely már a világszerte elterjedt "all you can eat" formátum határaiba sem fért bele.

Kang elmondása szerint az első látogatásakor 1,5 kg sertéscombot, egy másik látogatásakor pedig 3,5-4 kg garnélarákot evett meg. A férfi szerint azonban az étterem "diszkriminatív" azokkal szemben, akik sokat tudnak enni.

Sokat tudok enni - ez akkora baj lenne?

– mondta egy helyi tévécsatornának, hozzátéve, hogy nem pazarolt el semmit az ételekből, az étterem tulajdonosa azonban már más véleményen van.

Még ha szójatejet is iszik, akkor is megiszik 20-30 üveggel. Amikor sertéscombot eszik, az egész tálcát elfogyasztja. A garnélarákot pedig, amit általában az emberek fogóval szednek fel, ő egy egész tálcával elvesz. Ráadásul mindezt élőben közvetíti

– mesélte a tulaj, aki kitiltott minden olyan vendéget az étteremből, aki élő videót szeretne bent forgatni.

