Egy interjú során reagáltak a róluk készült lesifotókra.

Korábban már az Index is számtalanszor beszámolt az újféle Pókember-filmek sztárjainak románcáról: írtunk egymásnak küldött hihetetlenül aranyos üzenetekről, titkos eljegyzésről és sokat sejtető lesifotókról is, mindeddig azonban a két érintett, Tom Holland és Zendaya egy szót sem szólt a kapcsolatukról.

a GQ magazinnak adott interjújukban ugyanis kitértek a körülöttük zajló pletykákra.

A hírnevünk egyik hátulütője, hogy a magánéletünk már nem igazán a mi kezünkben van, így a pillanat, melyről azt hiszed, hogy csak két, egymást nagyon szerető ember között zajlik, most egy másodperc alatt az egész világgal megosztódik. Mindig is ragaszkodtam ahhoz, hogy a magánéletemet magánügynek tartsam, mert amúgy is sok mindent megosztok az életemből a világgal, azonban most úgy éreztük, hogy ettől megfosztanak minket. Nem hiszem, hogy arról lenne szó, hogy nem állunk készen, egyszerűen csak nem akartunk erről a nagy nyilvánosság előtt beszélni.