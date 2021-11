Eddig csak találgatások voltak arról, hogy összejött az idei év legfurcsább párosa, Pete Davidson és Kim Kardashian.

Az emberek azért kezdtek el spekulálni, mert pár hete együtt látták őket egy vidámparkban, ahol készült róluk egy félreérthető fotó. Barátaik akkoriban még tagadták a pletykákat, de azóta is többször láthattuk együtt vacsorázni a reality-sztárt és a humoristát, hivatalosan azonban egyikőjük sem erősítette meg a feltételezést.

Most azonban úgy tűnik, hogy nagyon is hivatalos lett a dolog, ugyanis a napokban együtt szálltak ki kézen fogva egy autóból, az esetről pedig még videó is készült. Persze még mindig lehetséges, hogy az egész csak egy marketingfogás és Kim így akarja elérni, hogy ne csak nővére szerelmi életéről cikkezzen a sajtó.