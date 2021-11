Az Indexen már korábban beszámoltunk arról, hogy várhatóan még idén érkezik a nagy sikerű Emily Párizsban második évada, Lily Collins főszereplésével.

Azóta megérkezett az első hivatalos előzetes is, amelyből kiderül, hogy a sorozat fonalát közvetlenül az előző évad utolsó epizódjának záró jeleneténél vesszük fel, Emily pedig továbbra is kiélvezi a francia főváros adta lehetőségeket. A főszereplő még vakációzni is elmegy, így néhány epizód erejéig a francia riviéra életérzését is megtapasztalja.