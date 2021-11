Igazi világszenzációval ért fel az, amikor idén augusztusban Sinka Dotti a fogaival húzta el Arnold Schwarzenegger 2700 kilós autóját. A tízéves kislány kilenc méter hosszan vontatta a legendás színész járművét, amellyel világrekordot döntött.

Az Elite World Records pedig most hitelesítette is Sinka Dotti rekordját.

A tízéves kislány a legfiatalabb ebben a sportban, és a 2700 kilós autó a valaha volt legnehezebb jármű, melyet kiskorú foggal húzott el. Ezt a járgányt vezeti Schwarzenegger, ha Magyarországra érkezik. Erre a rekordkísérletre Dotti egyébként a Bors című napilap szerint négy éve készült, és egy 500 kilós Minivel kezdte.

A kislány az édesapjától, Sinka Zsolttól, azaz Popeytől örökölte az extrém sportok szeretetét. A gigászi erejű, többszörös világcsúcstartóról korábban is olvashatott már az Indexen. A szentesi izomember 2012 óta űzi a különös sportot; legutóbb egy 42 tonnás tankot, azt megelőzően pedig három kamiont húzott el foggal. A rekordkísérlet előtti edzésen az Index is faggatta Popeyt. Lapunknak az erőművész azt is elárulta, mi a legnehezebb a foggal húzásban.

A járműveket megmozdítani a legnehezebb. Mindenki azt mondja, ha már elkezd gurulni, onnantól nagyon könnyű. Ha nem mindenhol egyenletes az aszfalt, a kamion egyből megáll, és akkor is, ha nem folyamatos az erőkifejtés. A foggal húzáshoz a nyaki izmokat kell nagyon megerősíteni, és a gerinctartó izmot, a széles hátizmot, valamint a lábizmot. A legfontosabb tehát az edzőtermi munka

– magyarázta Popey, akinek lánya a nyomdokaiba lépett.

Dotti is ezzel foglalkozik, Arnold Schwarzenegger első Cadillacjét húzta el nem is olyan régen. Ki szerette volna próbálni, pontosabban fel akarta mérni az erőszintjét, de ő nem ebben a sportágban jeleskedik. Versenyszerűen úszik az Emírségekben. Az ottani válogatott csapatban is benne van

– mesélte kislányáról Popey. Nagyon közeli a kapcsolatuk.

Rengeteg dologban hasonlítunk, például abban is, hogy mindkettőnknek nagy kedvence a színész és testépítő Arnold Schwarzengger. Így külön motiváció volt, hogy az ő autóját húzom el

– emelte ki a Borsnak korábban Dotti.