A Charlie, majom a családban című sorozatban szereplő majom ehhez képest piskóta.

Fotó: giphy.com

Többször is kiderült már, hogy Floridában bármi megtörténhet, így nem is olyan meglepő, hogy a manikűröző majom is ebben a térségben tűnt fel. Thabo ráadásul olyan nagy gondossággal teszi mindezt, hogy néha még a fogait is használja hozzá.