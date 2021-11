Kiderült, mikor érkezik a Peaky Blinders befejező évadja, amihez egy rövid videót is kaptunk.

Fotó: Instagram

A sorozat hivatalos Instagram fiókja jelentette be, hogy 2022 elején várható a Peaky Blinders hatodik, egyben utolsó évadja is. Azt pontosan nem tudni, hogy a Netflixre is érkezik-e az új szezon, ugyanis a videóban az iPlayert és a BBC-t említették csak.

Egyébként a sorozat ténylegesen 2023-ban fog véget érni, méghozzá egy egészestés filmmel, amiről egyelőre nem lehet többet tudni.