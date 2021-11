Közeleg a karácsony, hamarosan érkeznek a jövő évi fesztiválbejelentések. Míg a Sziget holnap leplezi le az első fellépőket, a debreceni Campus Fesztivál már ki is írt néhány nemzetközi előadót a közösségi-oldalaira.

Négy fellépőt jelentettek be 2022 júliusára Debrecenbe: most már biztos, hogy a holland lemezlovas Tiësto, a norvég Aurora, az angol The Toy Dolls és a holland Jungle by Night is színpadra áll a rendezvényen.