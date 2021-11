Amióta megjelent Adele legújabb, 30 című albuma, a fél világ a szakítós számairól ismert énekesnő dalait hallgatja.

Fotó: CBS Photo Archive / Getty Images Hungary

Ezt mutatja az is, hogy alig telt el néhány nap, de máris az övé lett az év legkelendőbb albuma. A címet korábban Taylor Swift Evermore című albuma viselte, amelyből 2021-ben 462 ezer példányt adtak el, annak ellenére, hogy 2020-ban jelent meg.

A Billboard beszámolója szerint a 30 című albumból a megjelenése utáni három napban több mint 500 ezer példány kelt el.

Tehát amellett, hogy már most az év legtöbbet eladott albuma a 30, a lemez az idei év legnagyobb egyéni eladási hetének címét is magáénak tudhatja. Korábban ezt a rekordot is Taylor Swift tartotta, így Adele két címtől fosztotta meg őt.