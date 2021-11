Ashley Graham büszkén vállalja hatalmas terheshasát, illetve nem hajlandó senkinek megengedni, hogy kritizálják a testével történt változásokat sem.

Fotó: Instagram

Korábban valaki azt írta a plus size modellnek, hogy a terhességi csíkok hatással lehetnek a karrierjére, Ashley most neki, illetve a hasonló véleményen lévő kritikusainak is üzent a fotóval.

Egyébként a fotó megosztotta az embereket, sokan úgy vélik, hogy semmi szükség arra, hogy Graham megmutassa a "valóságot" nekik, míg más egyenesen azzal vádolta meg a modellt, hogy bármit megtesz némi hírnévért.