Az idei év egyik nagy dobásának ígérkezik a Ne nézz fel! című film, hiszen többek között olyan színészek kaptak szerepet benne, mint Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Timothée Chalamet és Ariana Grande.

A történet középpontjában három csillagász áll, akiket Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio és Rob Morgan alakít. Ők hárman mindent megtesznek azért, hogy figyelmeztessék a világ vezetőit egy közelgő aszteroidabecsapódásra, amely véget fog vetni a földi életnek. Próbálkozásaik ellenére azonban senki nem hallgat rájuk.

JLaw nemrégiben tudta meg, hogy amíg ő 25 millió dollárt keresett a szerepével, addig DiCaprio 30 milliót kapott. A Vanity Fair címlapsztorijában most erről a nemek közötti kereset különbségről kérdezték a színésznőt, amire így reagált:

Igen, ezt én is láttam... Nézd, Leo több bevételt hoz, mint én. Rendkívül szerencsés és boldog vagyok a szerződésemmel. De más helyzetekben azt tapasztaltam - és biztos vagyok benne, hogy más nők is tapasztalták -, hogy rendkívül kellemetlen az egyenlő bérezésről érdeklődni. És ha mégis rákérdezel valamire, ami egyenlőtlennek tűnik, azt mondják, hogy nem a nemek közötti egyenlőtlenségről van szó, de nem tudják megmondani, hogy pontosan miről is van szó.