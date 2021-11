Későbbi időpontra halasztották Ozzy Osbourne jövő nyáron esedékes koncertjeit, amibe a budapesti koncert is érintett.

Az Ozzy Osbourne No More Tours 2 nevű koncertsorozat eredetileg 2022. január 26 és március 14. között zajlott volna, azonban a koncertsorozat hivatalos Facebook eseményénél már bejelentették, hogy későbbi időpontban lesznek csak megtartva, beleérve a budapesti koncert is.

A teltházas aréna koncertek és az utazási logisztika kapcsán Európa nagy részén még mindig fennálló bizonytalanság miatt arra a nehéz döntésre jutottunk, hogy a 2022-es turnémat 2023-ra halasztjuk. Az eredeti jegyek az új időpontokra is érvényesek maradnak. Szeretném megköszönni mindenkinek a türelmét és támogatását

– olvasható a közleményben.

Ozzy Osbounre eredetileg jövő év febuár 2-án lépett volna fel a fővárosban.