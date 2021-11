Ilyen egy győztes páros.

Múlthéten Tóth Andi és Andrei Mangra táncolta fel magát a Dancing With The Stars dobogójának első helyére. A győztes produkció után a páros az Indexnek is mesélt az élményről.

Andiék a minap a Budapesti Fashion Weekre is ellátogattak. Úgy hírlik, mindenki velük akart fotózkodni, ők pedig eleget is tettek a kéréseknek, sőt. Később kéz a kézben vonultak végig a kifutón.