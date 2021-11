Mindezt csak lengyelül tette, így szerencsére kevesen észlelték a megbotránkoztató hibát Észak-Amerikában, de azért na!

A gyerekeket megrontó plüsskaktuszra először egy lengyel származású kanadai nagymama, Ania Tanner lett figyelmes, aki 15 hónapos unokájának rendelt egyet az egyébként oktatójátékként feltűntetett plüssből. Mint kiderült, a körülbelül 8 500 forintért árult kaktusz eredetileg angol, spanyol és lengyel nyelveken énekelt dalokat, de egy alkalmazás segítségével lehetőség volt rá külső dalokat ráhelyezni, valamint képes volt visszaismételni a hozzá intézett szavakat is.

Amikor a nagymama a kibontás után meghallotta a lengyel dalt, szavak nélkül maradt.

Történetesen lengyel vagyok, és amikor elkezdtem hallgatni a dalokat, és meghallottam a szavakat sokkot kaptam. Azt gondoltam, hogy mi ez, valami vicc? Ez a játék káromkodik és a kokainhasználatról beszél!

– kezdte Ania a CTV News Torontonak. Mint kiderült, a plüssben lévő lengyel dal valóban a kokainról, a kábítószerrel való visszaélésről, az öngyilkosságról és a depresszióról szól, mindezt trágár szavakkal jócskán megtűzdelt köntösbe burkolva. A lap kiderítette, hogy a korábban a TikTokon is nagy népszerűségnek örvendő dal egy Cypis néven futó lengyel rappertől származik, aki eddig nem tudott róla, hogy szerzeményét ilyen célokra használták volna fel.

A kínai gyártású plüsst levették a kanadai Walmart polcairól, és több amerikai áruházlánc is hasonlóképp készül cselekedni, a rapper pedig jogi eljárást indított a cég ellen, hiszen ő maga is megbotránkoztatónak tartja az egész jelenséget. Érdekesség, hogy a játékra már korábban, ez év júniusában is érkeztek panaszok, azok azonban nem kaptak a mostanihoz hasonló médiavisszhangot, így különösebb következményük sem lett – hiszen mostanáig még beszerezhetőek voltak.