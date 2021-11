Úgy tűnik a dél-koreai sorozat körüli őrület soha nem ér véget, az Amazonon ugyanis most már játékkészlet formájában is megvásárolhatóak a sorozatból ismert jelenetek – írja a New York Post. A játékokat forgalmazó Goldodo nem rendelkezik semmiféle licenc joggal és valószínűleg az engedélyeket sem kaphatta meg arra, hogy a sorozathoz kapcsolódó árucikkeket áruljon.

Ez azonban a jelek szerint nem különösebben zavarja a gyártót, mert jelenleg is több játékot kínál a sorozat alapján.

Az egymásra lőfegyvert fogó figurákat ábrázoló készletek pedig nem az egyetlen "Squid Game" termékek, amelyeket az oldalon megtalálhatunk. Egy másik termék promóciós fotóján például két figurát láthatunk egy rózsaszín masnival átkötött fekete koporsóval együtt.

A termék leírása szerint a játék kiváló meglepetés születésnapokra, halloweenra vagy akár karácsonyra és biztosak benne, hogy a „gyermekek imádni fogják” a csomagoláson feltüntetett négyéves kortól ajánlott ajándékot. Nem rég tartották ugyan fekete pénteki akciójukat, de erősen kétes, hogy a szülők értékelnék a fekete humort ebben az esetben.