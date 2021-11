A főváros legnagyobb szabadtéri szórakozóhelye különleges jótékonysági kisfilmet forgatott: a karácsonyi videóban gazdikereső kutyusok szerepelnek.

A kisfilmben, amit rendezőként Bátori Gábor ‘Jim' ( sinco) jegyez és az Abstrct Group kreatív szövegei tesznek izgalmassá, a négylábúakat zenefanatikus ebekként mutatják be, akik olyan zenekarokért rajonganak, amelyek rendre színpadra állnak a Budapest Parkban is.

A kampányhoz egy jótékonysági akció is társul, amely már hagyományosnak mondható, hiszen a Park évek óta decemberben minden eladott jegyből 50 Ft-ot rászorulóknak ajánl fel. Idén a Mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyát alapítványra esett a választásuk, amely ideiglenes befogadók segítségével ment gazdira váró kutyákat és cicákat a szervezettel kapcsolatban álló gyeptelepekről (Ózd, Miskolc, Kisvárda) – a befolyt összeg egészét a négylábúak orvosi költségeire fordítják majd.

A történetében idén először téli üzemmel is jelentkező Budapest Park a karácsonyi időszakot megelőzően még egy jótékonysági akcióval jelentkezik: a december 3-án nyíló Jégvilág – amelynek középpontjában egy korcsolyapálya áll –, a Cipősdoboz elnevezésű kezdeményezéshez is csatlakozott. December 19-ig a koripálya mellett nyitvatartási időben egy gyűjtőpont működik majd: ide várják az adományokat, amelyeket a Baptista Szeretetszolgálat juttat el a rászoruló gyermekeknek karácsonyra.

Közben javában zajlik a jövő évi szezon előkészítése is, a hazai előadók mellett 2022-ben olyan világsztárok érkeznek a Budapest Parkba, mint a Pentatonix, a 5 Seconds of Summer, Nick Mason's Saucerful of Secrets, a Black Veil Brides, a Billy Talent, a Rise Against, a Deftones, a Gogol Bordello, az Alt-J, Billy Idol, a Pet Shop Boys, Gary Clark Jr., Tash Sultana vagy a Pixies.