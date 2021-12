Mindannyian szeretjük hallgatni a tenger hullámzását és a trópusi esőerdők élővilágát, amit már az interneten keresztül is bárhol, bármikor el lehet érni. De mennyire ismered a téged körülvevő természet hangjait? Az idén 30 éves WWF Magyarország és az Első Pesti Egyetemi Rádió együttműködésének köszönhetően mostantól kétszázéves magyar fák susogását, rejtőzködő madaraink énekét, hazai folyóink csobogását vagy akár a Dráva menti szarvasbőgést is hallgathatod a nappalidban.

Az egyedülálló, kizárólag magyar természethangokat tartalmazó Csendülő - Hallható Természetvédelem című album a természet egy különleges darabkáját őrzi: a hangját. A WWF Magyarország és az Első Pesti Egyetemi Rádió közös munkájának gyümölcse a természetvédelmi civil szervezet elmúlt 30 évének jelentős állomásaira kalauzolja el a hallgatókat.

A WWF Magyarország idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját, és a rengeteg kihívás mellett több helyszínen is számos természetvédelmi sikert tudhat magáénak partnereivel együtt. Az albumon ebből kapunk egy kis ízelítőt: legyen szó élőhely-rekonstrukcióról, klímaalkalmazkodásról, különleges természeti környezet megóvásáról vagy a nagyragadozókkal való együttélés elősegítéséről, az egyes helyszínek hangjain keresztül megismerhetjük ezeket az értékes területeket.

"Harminc év emberi léptékkel nézve hosszú idő, egy társadalmi szervezet történetében is az. A WWF Magyarország is sokat változott a kezdetek óta: állatfajok védelmével indultunk, mára pedig az élővilág érdekében országos léptékű erdőgazdálkodási, vízgazdálkodási és klímavédelmi problémákkal foglalkozunk. Azt is látjuk, hogy a természet megőrzése olyan mélyreható változásokat igényel a gazdaságban és a társadalomban, ami nem ritkán évtizedes előkészítő folyamatot, rengeteg egyeztetést vagy épp generációváltást igényel.

Ez egy nehéz, kudarcoktól sem mentes hivatás - nem meglepő talán, hogy a természetvédelmi szakemberek többsége is a természetben tölti újra magát lelki erővel és motivációval" - mondta Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója.

Az albumot hallgatva élvezhetjük többek között a püspökszilágyi patak csobogását, miközben a tavaszi vihar során a klímaalkalmazkodást segítő telepített rönkgát felfogja a villámárvizet, részesei lehetünk az UNESCO által a közelmúltban elismert Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum területén, a Lankóci-erdőben élő szarvasok bőgésének, és hallhatjuk a két alkalommal is sikeresen megóvott, háborítatlan Csarna-völgy erdejének élővilágát is. De azt is megismerhetjük, hogy milyen Tiszatarjánban a tikkasztó alföldi nyár hangja, vagy hogyan zajlik az élet a 2013-ban helyreállított vízi paradicsomban, a Szabadság-szigeten.

Fotó: Gigler Dóra

Ezeken a helyszíneken túl a WWF Magyarország és az Első Pesti Egyetemi Rádió a Normafán, Nagykőrösön, a Hajógyári-szigeten, a Bükk-fennsíkon és a Naplás-tónál vette még fel a természet hangjait. Hogy a legautentikusabb hangokat rögzítsék, a felvételt készítő csapat nem riadt vissza semmitől: indultak hajnalban madáréneket felvenni, vadkempingeztek dermesztő hidegben a Bükkben, menekültek szúnyogok elől és egészen közelről tapasztalhatták meg a szarvasbőgés varázsát is.

"A környezeti nevelésben fontosnak tartunk minél több érzékszervet bevonni egy-egy tanulási folyamatba, hiszen ezáltal válik komplex élménnyé a megismerés. Ez a tapasztalat sokkal maradandóbb, a megszerzett ismeretek később is könnyebben előhívhatók, és ami a legfontosabb, hogy az élményalapú tanulásban részt vevők erősebb kötődést mutatnak a téma felé, ami a természetvédelem esetén egyáltalán nem elhanyagolható szempont. A fülünk mégis egy olyan érzékszerv volt eddig, amit talán a legnehezebb volt bevonni ezekbe a folyamatokba. A Csendülő segítségével új alapokra tudjuk helyezni ezt a viszonyt, és bízunk benne, hogy a kellemes, megnyugtató hangok arra ösztönzik majd a hallgatót, hogy megőrizze ezeket a páratlan élőhelyeket a jövő generációk számára is" - mondta Gigler Dóra, a WWF Magyarország környezeti nevelési szakértője.

"Az együttműködésünkben és ebben a projektben az volt az egyik legjobb érzés, hogy egyfajta hang-időkapszulában örökíthettük meg a természetet, annak őszinte valóságában, amely eljuthat bárki otthonába és megőrződik a jövő generációinak is. Emellett pedig egy olyan világot ismerhettünk meg - és így mindazok is, akik meghallgatják a Csendülőt -, amelyet ilyen részletgazdagságában, szépségében és természetességében eddig még soha. Köszönhető ez a WWF adta szakértelemnek és figyelemnek, illetve a projektre speciális technológiával és utómunkával is készültünk, dolgoztunk" - mondta Jamriskó Tamás, az az Első Pesti Egyetemi Rádió főszerkesztője.

A Csendülő - Hallható természetvédelem ötlete közösen született meg az Első Pesti Egyetemi Rádió és WWF Magyarország munkatársaival. Az album azonban nem készülhetett volna el a civil szervezet 11 adománygyűjtő követe nélkül, akik kitartó és kreatív kampánymegoldásokkal dolgoztak azért, hogy előteremtsék a projekt anyagi forrását.

Az album bemutatójára a WWF Magyarország 30. születésnapja alkalmából a CinemaMOM-ban rendezett ünnepi eseményen került sor, ahol a résztvevők amellett, hogy belehallgathattak a felvételekbe, megnézhették az album elkészülésének körülményeiről szóló werkfilmet, és részt vehettek egy WWF Corner kerekasztal-beszélgetésen is, ahol a beszélgetőpartnerek a természetvédelem és fenntarthatóság művészi, kreatív ábrázolásáról és marketingben betöltött szerepéről folytattak eszmecserét.

Az album elérhető a Spotify-on, az Amazon Music-on, a Deezeren és további számos zenei streaming szolgáltatón is, a WWF Magyarország weboldalán pedig a hangokon túl térkép is segít az eligazodásban.