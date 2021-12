Az idén 30 éves WWF Magyarország és az Első Pesti Egyetemi Rádió együttműködésének hála, mostantól kétszáz éves magyar fák susogását, rejtőzködő madaraink énekét, hazai folyóink csobogását, vagy akár a Dráva menti szarvasbőgést is bárki meghallgathatja odahaza.

Az egyedülálló, kizárólag magyar természethangokat tartalmazó Csendülő - Hallható Természetvédelem című album a természet egy különleges darabkáját őrzi: a hangját. A WWF Magyarország és az Első Pesti Egyetemi Rádió közös munkájának gyümölcse a természetvédelmi civil szervezet elmúlt 30 évének jelentős állomásaira kalauzolja el a hallgatókat.

A WWF Magyarország idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját, és a rengeteg kihívás mellett több helyszínen is számos természetvédelmi sikert tudhat magáénak partnereivel együtt.

Az albumot hallgatva élvezhetjük többek között a püspökszilágyi patak csobogását, miközben a tavaszi vihar során a klímaalkalmazkodást segítő telepített rönkgát felfogja a villámárvizet, részesei lehetünk az UNESCO által a közelmúltban elismert Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum területén, a Lankóci-erdőben élő szarvasok bőgésének, és hallhatjuk a két alkalommal is sikeresen megóvott, háborítatlan Csarna-völgy erdejének élővilágát is. De azt is megismerhetjük, hogy milyen Tiszatarjánban a tikkasztó alföldi nyár hangja, vagy hogyan zajlik az élet a 2013-ban helyreállított vízi paradicsomban, a Szabadság-szigeten.

Fotó: Gigler Dóra

Ezeken a helyszíneken túl a WWF Magyarország és az Első Pesti Egyetemi Rádió a Normafán, Nagykőrösön, a Hajógyári-szigeten, a Bükk-fennsíkon és a Naplás-tónál vette még fel a természet hangjait. A legjobb felvételek érdekében, a csapat hajnalban kelt, hogy felvegyék a madarak énekét, dermesztő hidegben vadkempingeztek a Bükkben, szembe szálltak a szúnyog invázióval és egészen közelről tapasztalhatták meg a szarvasbőgés varázsát is.

A Csendülő - Hallható természetvédelem ötlete közösen született meg az Első Pesti Egyetemi Rádió és WWF Magyarország munkatársaival.

Az album bemutatójára a WWF Magyarország 30. születésnapja alkalmából a CinemaMOM-ban rendezett ünnepi eseményen került sor, ahol a résztvevők belehallgathattak a felvételekbe, illetve meg is nézhették az album születésének körülményeiről szóló werkfilmet.

Az album mostantól elérhető a Spotify-on, az Amazon Music-on, a Deezeren és további számos zenei streaming szolgáltatón is.