Alig várta, hogy Dylan érte menjen.

A magyarországi szupermodellről legutóbb akkor számoltunk be, amikor elnyerte a legkiemelkedőbb nemzetközi modellnek járó Modelo Internacional nevű díjat az Elle magazin szerkesztőségétől – de a New York-i divathéten viselt fekete csipkés ruhakölteménye is nagy sikert aratott rajongói között.

Palvin most egy újabb gyöngyszemmel ajándékozta meg rajongóit, egy mesefigurás miniruhában várta szerelmét, Dylan Sprouse-t, hogy felkapja őt és elvigye randizni, a várakozás alatt azonban pár képet is lőtt magáról. Íme: