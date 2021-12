December 2-án ünnepelte születésnapját a mostanra teljesen függetlenné vált énekesnő.

Belegondolni is ijesztő, hogy a 2000-es évek popsztárja, Britney Spears a napokban már a negyvenedik születésnapját ünnepelte, szomorkodásra azonban semmi ok, az énekesnő ugyanis boldogabb és szabadabb mint valaha. A kerek születésnapot Britney természetesen a szerelmével, Sam Ashgarival töltötte, de a különböző közösségi oldalakon több híresség is felköszöntötte őt.

Így tett többek között a botrányhős Paris Hilton is, aki még a 2000-es évek közepén állt nagyon szoros barátságban Britneyvel, rengeteget buliztak együtt, melyeket természetesen meg is örökítettek. Azokat a képeket eddig maximum csak ők, vagy a közös ismerőseik láthatták, Hiltonnak hála azonban most már bárki megcsodálhatja őket, hiszen az üzletasszony egy igazi nosztalgiabombával köszöntötte Spearst.

Boldog születésnapot Britney Spears! Annyi varázslatos emlékem van veled! Gyönyörű, vidám, kedves és egy fény vagy ezen a világon! Annyira büszke vagyok rád. Olyan erős vagy, és annyi mindent leküzdöttél ebben az évben! Elmondhatatlanul izgatott vagyok a következő fejezeted miatt, melyben a szabadságotokat és a közelgő házasságotokat ünnepelhetitek! Megérdemled a világ összes boldogságát. Alig várom, hogy gyönyörű menyasszonyként láthassalak!

– írta posztjában Hilton, aki nem mellesleg a napokban kelt egybe ötödik jegyesével.