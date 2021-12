Egy hollandiai, sminkvideók készítésével foglalkozó YouTuber, Nikkie de Jager vendége volt.

A tizenötszörös Grammy-díjas énekesnővel elképesztő, mi minden történt az elmúlt két évben: túl van egy váláson, jelentős súlyfeleslegtől szabadult meg, öt év után új albumot adott ki és még a szerelem is rátalált. Bár Adele soha nem a nagy volumenű sminkjeiről volt híres, egy kevés mindig volt rajta, ha nyilvánosan jelent meg – persze csak annyi, mely abszolút a természetességet hirdette.

Az énekesnő azonban most kivételt tett, és elfogadta Nikkie felkérését, hogy szerepeljen a Power of Makeup (A smink ereje) című videósorozatában, melynek lényege, hogy a sminkmester csak az alany arcának egyik felét sminkeli ki, a másik teljesen érintetlen marad. A holland YouTuber székében megfordult már korábban Drew Barrymore, és Kim Karadashian is, most pedig Adele-on volt a sor.