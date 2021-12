Méghozzá az amerikai rapper, Belcalis Marlenis Almánzar, ismertebb nevén Cardi B személyében.

A nyuszis magazin mindezt az Instagram-oldalán jelentette be, elmondásuk szerint egy új mérföldkőhöz érkeztek a magazin történetében.

Egy álmom vált valóra, mikor megtudtam, hogy hivatalosan is csatlakozhatok a Playboy családhoz. Alig tudom elhinni, hogy ez a valóság. Mióta az eszemet tudom úgy érzem, hogy kötődöm a Playboyhoz. Szerintem ez a magazin teljesíti meg a cenzúrázatlan kreativitás valódi platformját, és a személyes szabadságért folytatott küzdelmük is hihetetlenül inspiráló számomra. Már most rengeteg ötletem van, alig várom