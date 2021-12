Sylvester Stallonéról régóta köztudott, hogy a színészkedés mellett másik nagy szenvedélye a festészet.

Így csak idő kérdése volt, mikor nyílik saját kiállítása.

A színész néhány napja nyitotta meg önálló kiállítását a németországi Osthaus Múzeumban, ami a Sylester Stallone - 75. születésnapi retrospektív címet kapta. Festői munkásságát most először mutatják be Németországban, így természetesen személyesen is ott volt a megnyitón, amit a Ruhr-vidéki Hagenben tartottak.