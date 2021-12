Egy rövidebb fazonra váltott.

Fotó: Szécsi István / Velvet Wolf Kati

A 47 éves Wolf Katit talán még nem is láthattuk ilyen rövid bubifrizurával, az elmúlt években mondhatni hozzánőtt a hosszú, szőke haj – most azonban úgy érezte, elérkezett a változás ideje: nem csak a fazonon, de haja színén is változtatott, igaz, az csak pár árnyalattal lett világosabb.

Az énekesnő az eredményt Instagram-oldalán tette közé, ahol több szakmabeli is megjegyezte, milyen jól áll neki az új frizura és követői is elvoltak ragadtatva a stílusváltástól. Íme: