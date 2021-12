Graham Nortonnak szembe kell néznie a rajongók dühével, miután műsorában kifigurázta a Henry Cavillt a hobbija miatt.

A 38 éves színész a The Graham Norton Show-ban volt vendég pénteken, ahol a Vaják 2. évadját is reklámozta kicsit. Szóba is került, hogy Cavill maga is nagy „kocka”, aki rendszeresen játszik videojátékokkal, illetve még a saját számítógépét is ő rakta össze.

Norton ekkor felhozta a Supermant is megformáló színész egyik kedvenc elfoglaltságát, ami nem más, mint mini figurákat fest ki szabadidejében.

„Kissé furának állítasz be” – mondta egy ponton Cavill.

„Több hobbid van, mint egy átlagembernek, de World of WarCraft figurákat festeni…?”

„Warhammer” – helyesbített a színész.

„De bolond vagyok!” – tette hozzá Norton, amin a közönség is nevetett, majd megkérdezte, hogy Cavill tényleg maga festi-e le a figurákat, hogy aztán mások ellen küldje harcba „hadseregét”, vagy már készen veszi őket.

Geralt megformálója elmagyarázta, hogy ő maga festi le őket, ami kifejezetten jó móka a számára.

„Igen, a játékok. Mókásak” – tette hozzá Norton.

A rajongók viszont meglehetősen magukra vették a dolgot, a műsor után pedig Twitteren fejezték ki nemtetszésüket a műsorvezető viselkedése miatt.

Egyikük azt írta:

„Henry Cavill egy kincs. Húzzatok a francba ezzel az ítélkező, gúnyos viselkedéssel. Amíg nem bántasz vele másokat, csinálj azt, amit akarsz!”

Graham Norton azért gúnyolja Henry Cavillt, mert nem olyan tradicionális férfias hobbijai vannak, mint túl sokat piálni, vagy másokat csesztetni, akik nem olyanok, mint ő

És ezzel a sor bőven nem ér még véget. Számtalan ehhez hasonló bejegyzés született, amiben Cavillt védik.