Alex Orchin hivatalosan is a világ legkisebb autójának tulajdonosa, de ez nem állította meg abban, hogy bejárja vele az Egyesült Királyságot. Több mint három hétig járta az országot, a Peel P50-es, apró méretű autójával, hogy így gyűjtsön pénzt a Children in Need nevű gyermekmentő szervezetnek.

Az útja során 8000 fontot sikerült összegyűjtenie az alapítvány számára.

Az autó egyébként mindössze 134 cm hosszú, 98 cm széles és 100 cm magas, mégis nagyon jól bírta a hosszú utat.