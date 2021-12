Elmondása szerint egyszerűen borzalmasan érezte magát benne.

Fotó: Nbc / Getty Images Hungary

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Dwayne "The Rock" Johnsont hamarosan már szuperhősként is láthatjuk a filmvásznon, ő ölti magára ugyanis a DC Comics hősének, Black Adamnek a karakterét.

A színész tavasszal még egy brutálisan kipattintott képpel üzente meg követőinek, hogy készen áll a forgatásokra, éppen ezért is érte sokként, amikor szembesült vele, hogy a szuperhős jelmezének szinte minden négyzetcentimétere ki van párnázva.

Felvettem és egyszerűen gyűlöltem az egész ruhát. Minden ki volt párnázva, szóval egyből elkezdték felvágni és átalakítani. Amikor másodjára is magamra öltöttem, – akkor már párnázások nélkül – teljesen kiemelte a munkát, amit saját magamba fektettem... úgy éreztem, én vagyok Black Adam

– mondta a Szikla a jelmezét illetően. A film a tervek szerint 2022 júliusában premierezik az amerikai mozikban, hazai pontos megjelenési dátumról egyelőre nem tudni.