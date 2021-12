Erről az énekesnő egy friss interjúban beszélt.

Mint ismert, Rúzsa Magdi hármas ikreket hord a szíve alatt, így most érthetően nagyobb figyelem hárul rá, mint a megszokott. Már az sem titok, hogy két kisfiú és egy kislány érkezik a családba, és még az ünnepek előtt kórházba fekszik, hogy a legnagyobb biztonsággal hozza világra a gyermekeit.

A picik szépen fejlődnek, ám mivel hárman vannak, a terhesség az átlagosnál jobban megterheli Magdi szervezetét: már most akkora pocakja van, mintha a kilencedik hónapban lenne, pedig a kiírás szerint csak jövő tavaszra várja a gyermekeit.

– árulta el a Blikk megkeresésére. Arra a kérdésre, hogy vajon tart-e a járványtól, annyit mondott:

Nem, mert egyrészt be vagyok oltva, másrészt át is estem a betegségen, hála Istennek, enyhe lefolyással. Ettől a részétől nem félek, és amint tudom, fel fogom venni a harmadik oltást is. Inkább maga a kórház az, amitől idegenkedek, hogy egyedül leszek, nem a megszokott környezetben, a családi fészekben.