Mint arról korábban már beszámoltunk, a Jurassic World trilógia záródarabja jövőre érkezik a mozikba, nemrég pedig megkaptuk a film prológusául szolgáló 5 perces kisfilmet is.

Fotó: Instagram

A film körüli felhajtás pedig úgy tűnik ezzel be is indult, most ugyanis az egyik főszereplő, Bryce Dallas Howard osztott meg egy fotót, amin épp szorult helyzetbe került a karaktere.

A képen egyébként látható a Világuralom egyik új dinója is, ami egy Therizinosaurus lesz. Noha ez egy növényevő, hatalmas karmaival azért jelentős kárt tud okozni hőseikben.