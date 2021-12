Sarah Jessica Parker egy igen emlékezetes szettben jelent meg a a Szex és New York folytatásának, a És egyszer csak... (And Just Like That ) premierjén. A színésznőt férje, Matthew Broderick és közös gyermekük, James Wilkie is elkísérte.

A ruha pedig nem volt véletlen, Parker a sorozatbéli karakterének, Carrie Bradshawnak öltözött a jeles alkalomból.