Kim egyelőre még nem válaszolt.

Fotó: David Livingston / Getty Images Hungary

December 9-én, csütörtök este Kanye West és Drake együtt léptek fel a Free Larry Hoover jótékonysági koncerten a Los Angeles-i Memorial Coliseumban, ahol természetesen felcsendült Kanye "Runaway" című dala is, a megszokottól azonban kissé eltérően.

A 44 éves rapper ugyanis kiegészítette a dalszöveget, az új sorok pedig egyenesen feleségének szóltak.

Azt szeretném, ha visszafutnál hozzám. Igen, te, Kimberly

– rappelte Kanye.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Kim Kardashian még ez év februárjában adta be a válókeresetet, kapcsolata azonban nem feltétlenül romlott meg Kanye-val, továbbra is közösen nevelik négy gyermeküket. Míg Kanye magába roskadva próbálja visszaszerezni feleségét, addig Kim már új hús felé kacsingatott az elmúlt hetekben, többször is a humorista Pete Davidsonnal látták kettesben, aki korában olyan hölgyek mellett fordult már meg, mint Ariana Grande vagy éppen Kate Beckinsale.

(Forrás: Just Jared)