A Harry Potter rajongók nagyon régóta várták már, hogy újra együtt láthassák a Roxfort legendás trióját, most pedig az HBO Max jóvoltából, eljött a pillanat.

Fotó: Instagram

Mint arról az Index is beszámolt már korábban, a Jóbarátok különkiadásához hasonlóan, a 20 éves Harry Potter sorozat is megkapja a maga találkozóját, amihez nemrég egy előzetes is érkezett.

Ráadásul kiadtak egy fotót is, amin Rupert Grint, Emma Watson és Daniel Radcliffe szerepel, akiket 10 éve nem láthattunk így együtt.

A Visszatérés a Roxfortba című különkiadás jövőre várható az HBO Maxen.