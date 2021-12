Nem bírt ellenállni a viharos szélnek Baja város karácsonyfája – írja a Bácskai Harsona.

Fotó: Facebook

Fotók és egy webkamerás felvétel is felkerült a Facebookra arról, ahogy a feldíszített, óriási fenyő az éjszaka folyamán a Szentháromság téren megadta magát.

A Bácskai Harsona híradása szerint szerencsére senki nem sérült meg a történtek miatt. Mindemellett figyelmeztetnek, hogy a nap további részében is erős szél várható a térségben.

Nyíregyházán is ugyanez történt: a Civishír azt írja, vasárnap reggelre az éjszakai viharos szél miatt kidőlt a Kossuth tér és a Rákóczi utca sarkán felállított fenyő. Hozzátették azt is, hogy a fa a szokott módon volt rögzítve. A lap információi szerint Győrben is hasonlóan jártak.