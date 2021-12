December 8-án érkezett az Alekszandr Miszurkin irányította Szojuz Msz-20 fedélzetén a Nemzetközi Űrállomásra a japán milliárdos, Maezava Juszaku és fotós-videós partnere, Hirano Jozo.

A két japán tartották magukat ígéretükhöz, elkezdték az ISS-en való tartózkodásuk videónaplóját közzétenni, Maezava saját YouTube-csatornáján több videó is megjelent december 11-e óta. A videókban természetesen Maezava és Hirano japánul beszélnek, de a videókon van angol felirat, így könnyebben érthető a japánul nem beszélők számára is. Sok szöveg egyébként nincsen, az eddig megjelent három videóban leginkább a mikrogravitáció, a kilátás, és a mindenkit legjobban foglalkoztató kérdésre adott választ mutatják be. (Tényleg érdemes már csak a látvány miatt is megnézni a videókat.)

Az elsőben a milliárdos megmutatja szállását, mely az űrállomás orosz részén található, Maezava szerint pedig olyan, mint egy kapszulahotel hazájában. A hálózsákja melletti kis ablakon keresztül rácáfol a laposföldesekre azzal, hogy megmutatja, a Föld nem lapos. Emellett tart egy mini beszédet arról, hogy az ember kellő elhivatottsággal és munkával elérheti céljait, teljesítheti álmait.

A második videóban Maezava megmutatja azt, ami állítólag az asztronautáknak szegezett egyik leggyakoribb kérdés:

hogyan lehet elvégezni a kis- és nagydolgot az űrben?

A kérdésre az Expedition-63 űrhajósa, a NASA Chris Cassidy-je is mutatott választ az ISS-t bemutató túrájában, de azért érdemes megnézni Maezava videóját is, mégiscsak egy civilről van szó.

A közérdeklődés egyébként úgy tűnik, Cassidy videója óta sem csillapodott az űrvécék kapcsán, Maezava videóját is milliónál többször nézték meg egy nap alatt:

Harmadik videójában a japán az orosz Zvezda modulban „lebeg” (pontosabban folyamatosan szabadesést végez), háttérben Alekszandr Miszurkinnal, aki lehet, hogy éppen az első űrbéli híriroda vezetőjeként ráosztott feladatait végzi. Maezava szó szerint játszik a mikrogravitációban, közben pedig arról beszél, milyen fontos szerepe van a gravitációnak a földi élet kialakulásában, hisz most saját bőrén tapasztalhatja, mennyire hiányzik neki már csupán annak meghatározásához is, hogy merre van a fel és a le. Megmutatja azokat a segítő pántokat is, melyek segítségével rögzítik magukat az ISS-en az emberek.

És érdemes figyelni a háttérre is, ugyanis kiszúrhatók a videó bal oldalán Maezava jobb válla fölött az orosz modult díszítő fotók, köztük több szovjet űrhajóslegendáé, például Jurij Gagariné, a háttérben Miszurkin feje felett pedig egy ortodox szentkép is észrevehető.

Ha valakit még több érdekelne, az nézzen szét Maezava YouTube-csatornáján, a felkészüléssel kezdődően több videó is található az űrutazásról, és várhatók újabbak is, hisz tervezetten december 20-ig az ISS-en maradnak a tizenkét év után visszatérő űrturisták.