Mint arról az Index is beszámolt, visszatért az HBO-ra a Szex és New York, ami rögtön egy megrázó dologgal nyitott, olyannyira, hogy egy edzőgépeket gyártó cég még közleményt is kiadott miatta.

Fotó: YouTube

Innentől kezdve erősen spoileres lesz a dolog, aki nem látta még az első két részt, inkább később térjen vissza.

Az új sorozatban ugyanis Mr. Big (Chris Noth) épp egy Peloton szobabiciklin teker, meglehetősen intenzíven, majd szívrohamot kap és meghal.

A Szex és New York egyik emblematikus szereplőjének halála után, a szobabiciklit gyártó cég tanácsadói csoportjának tagja, a kardiológusként dolgozó Dr. Suzanne Steinbaum közleményt adott ki, ahol elmagyarázta, hogy nem a szobabicikli ölte meg Mr. Biget.

Mint írja, Mr. Big életmódja nem volt túl egészséges, ráadásul már egy korábbi évadban is voltak gondok a szívével. Arról nem is beszélve, hogy az életvitele mellett a családi múltja is fontos tényező lehet, ami mind közrejátszhatott a halálában.

A kardiológus emellett kiemelte, hogy a biciklizés inkább késleltethette volna a tragédiát, mintsem előidézte azt.