Los Angelesben is megtartották a Spider-man No Way Home premierjét, ahol Zendaya az eddigi legkülönlegesebb ruháját vette fel.

Fotó: Matt Winkelmeyer / Getty Images Hungary

Zendayatól már megszokhattuk, hogy egy-egy ilyen eseményen olyan ruhát visel, ami valamilyen szinten kapcsolódik Pókemberhez. Viselt már piros-feketét, de a spéci, a filmegyik antagonistájának csápjaira emlékeztető ékszert is magára kapott már korábban.

Fotó: Matt Winkelmeyer / Getty Images Hungary

A Los Angelesben tartott premieren azonban mindegyiket felülmúlta a hálómintás ruhával, amihez még egy Pókember maszkot is vitt magával.