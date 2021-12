Két kisfiút és egy kislányt hord a szíve alatt.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, egy egész ország döbbent le, amikor Rúzsa Magdi bejelentette, hogy hármas ikrekkel várandós. Az énekesnőt először hihetetlen boldogság árasztotta el, majd egy kisebb pánik, mostanra azonban már mérhetetlen szeretettel várja jövő év márciusára kiírt gyermekeit. Korábban elárulták, hogy két fiút és egy kislányt hord a szíve alatt, most pedig az is kiderült, milyen neveket fognak kapni a csöppségek.

Mi. Így lettünk hirtelen öten. Olyan jó leírni és kimondani. A családom. Lujza, Keve és Zalán. Nekünk már a legszebb nevek amíg csak lélegzünk

– írta az énekesnő az Instagram-oldalára feltöltött fotóhoz, melyen a pocakjára a nevek három szívalakban vannak felragasztva.